日本テレビにて本日5月30日（土）15時〜16時「欲望の果てには何がある？スクラッププラネット」を放送（放送後からTVerにて1か月無料配信予定 /Huluでも配信）。この番組は、“人間の欲望の果て”をテーマに、欲望と隣り合わせの現代のリアルに迫るドキュメントバラエティー！■欲望の果てには何がある？―SDGs×人間の欲―温暖化をはじめとし、2026年、地球が悲鳴をあげている…「2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際