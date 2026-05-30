◇交流戦西武13―4DeNA（2026年5月29日ベルーナＤ）西武・高橋光が8回途中まで8安打4失点の粘投で、21年から続いていた自身の交流戦連敗を12でストップさせた。19年以来7年ぶりの交流戦白星に「勝っていないとは思っていたけど、7年とは思わなかった。ビックリですけど勝てて良かった」と胸をなで下ろした。2―0の3回には度会に同点弾を被弾。大量リードした8回にも2者連続の二塁打から2失点を喫し、2番手の上田にマウン