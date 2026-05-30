上原佑厩舎は4頭出しで注目される。皐月賞で“厩舎最先着”の3着だったライヒスアドラーは逆転Vへ虎視眈々（たんたん）。上原佑師は「追い切り後もテンションが上がることなく、順調に来ています」と話す。新馬戦からコンビを組む佐々木は「いい枠を引けました。距離のロスなく運びたい」とイメージを膨らませた。