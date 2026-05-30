アルトラムスは角馬場でじっくり体を動かし、厩舎に引き揚げた。野中師は「予定通りの調整。いい雰囲気で来ているよ」と好調ぶりを伝えた。前走皐月賞は中団からの競馬で18着に敗れた。「外枠で終始、外を回ったし、プレッシャーもきつかった。コースは東京の方がいい。うまく距離に対応できれば」と変わり身に期待した。