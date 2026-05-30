東京六大学野球は30日から春季リーグ戦最終週の早慶戦を開催し、31日の2回戦を天皇陛下が観戦される。「天覧試合」は過去に1950年の秋季リーグ戦、94年の春季リーグ戦であり、令和では初。慶大が勝ち点を獲得すれば23年秋以来、5季ぶり41度目の優勝が決まる。勝ち点を落とせば明大の2季連続45度目の優勝となる。慶大の堀井哲也監督は「やってきたことを全て出すだけ。学生野球の良さをお見せしたい」と語り、早大の小宮山悟