来月15日の放送で終了することが決まった歌手のあの（年齢非公表）の冠番組「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）の後番組について、テレビ朝日は「編成内容は未定。決まり次第発表する」とした。「キョコロヒー」と週替わりで放送されてきた。今月18日の放送で、あのが「嫌いな芸能人」を聞かれ、鈴木紗理奈（48）の名を挙げた。鈴木はSNSで苦言を呈し、番組側も謝罪。あのが降板を宣言する騒動に発展し、28日に終了が発表され