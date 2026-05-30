抽選を突破したケントンは坂路から角馬場で調整。田島師は「動きは特に問題ない。気配も変わらず、順調にきています」と目を細めた。前回が大外18番で、今回はロスなく運べる3番枠。「（前走は）前に行かないとダメ、という感じではなかった。出たなりで行けるなら行ってもいいし、後ろからでも」と見通しを語った。