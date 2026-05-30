◇交流戦DeNA4―13西武（2026年5月29日ベルーナＤ）DeNA先発のドラフト2位・島田が序盤から連打を許し、4回9安打7失点で降板。不運な安打もあったが、相川監督は計16安打13失点での敗戦に「不運なヒットも野球にはある。ああいう流れになってしまったら、もう止められない。完敗です」。同点の3回には三本間の挟殺プレーの間に打者走者を三塁まで行かせてしまい、それがこの回の4失点につながり「（走者の）進塁を防いで