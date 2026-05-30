阪神の下村海翔投手（２４）が２９日、ＳＧＬで行われた残留練習で、実戦形式のシート打撃に登板した。藤川監督が２３日に「来週、シムゲームで３イニング」と説明した通り、３イニング想定の登板を消化。復活へ、また前進した。中川、井坪、西純ら打者１５人に対して被安打４と、１四球１死球。守備も就き、実戦に近い形での登板となった。実戦形式では最多となる５４球を投じ、カットボールなど全球種を投じた。受けた町田は