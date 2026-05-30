きさらぎ賞9着から反撃に燃えるショウナンガルフはCWコースへ。榎本助手は「行きっぷりが思ったより良く、仕上がっているなと感じました。状態もいいし、自信を持って挑めます。前走からの期間がいい休養になって、そこからうまく調整してこられました」と手応え十分。札幌2歳Sを制した素質馬が一発を狙う。