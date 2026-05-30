「オリックス１−５中日」（２９日、京セラドーム大阪）オリックスは２戦続けて救援陣が踏ん張れずに逆転負け…。首位・西武とは２ゲーム差に拡大した。同点の七回に勝ちパターンの寺西が細川に痛打され、岸田護監督は「昨日に続いて今日も痛い負け。先頭打者を取っていれば、だいぶ違う展開にはなったと思うが、また切り替えてやってもらいたい」と話した。相性のいい本拠地で、交流戦絶好調の中日の勢いに屈したが、２戦目