アウダーシアは金曜朝、開門直後に坂路へ。4F65秒9〜1F16秒0でゆったりと駆け上がった。手塚久師は「（リアライズシリウスと）2頭とも変わりないですよ。先週に比べて軽めの内容だけど、調教のストレスもなくいい状態で本番に向かえる」と納得の表情。スプリングSからの重賞連勝へ、着々と態勢を整えている。