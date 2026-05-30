「なぜそんな怖い打者なのか」の質問に3単語で回答米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は28日（日本時間29日）、本拠地ツインズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、2打数1安打1打点でチームの6-2の勝利に貢献した。ここまで56試合に出場し、ア・リーグトップの20本塁打、41打点をマーク。チームに欠かせない存在となり、シカゴでも人気が急上昇しているが、昨年に発した“ある一言”が現地で話題になっている。注目を浴