◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム２―４巨人（２９日・エスコンフィールド）巨人の松本剛外野手が１点リードの６回２死三塁、詰まりながらも右中間に落とす４点目のタイムリーを放った。スポーツ報知評論家の村田真一氏は「相手バッテリーに精神的にも大きなダメージを与えた」とリードを２点に広げる効果的な一打を称賛した。＊＊＊＊＊２死三塁で、投げていた達からすればどうにかして１点差のままマウン