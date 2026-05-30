「ロッテ０−１阪神」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）八回１死一、二塁の好機に、代打ポランコの痛烈な一打は正面をつく右飛。続く２死一、三塁で首位打者の小川は二ゴロに倒れた。ロッテは絶好機を逸して今季７度目の完封負け。連勝は３で止まり、借金完済はならなかった。サブロー監督は「まだまだひよっこばっかりやなと思います」と振り返る。打線の活性化が好調の要因だったが、八回まで高橋の前に２安打。「最近