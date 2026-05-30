◇女子ゴルフツアーリゾートトラスト・レディース第2日（2026年5月29日福島県グランディ那須白河GC＝6500ヤード、パー72）33位から出たルーキーの肥後莉音（りおん、23＝オーストラリア）が5バーディー、2ボギーの69で回り、通算2アンダーで首位と3打差の7位に急浮上した。この日最少の66をマークした都玲華（22＝大東建託）と、73で回った佐久間朱莉（23＝大東建託）が5アンダーでトップに並んだ。“逆輸入プロゴルフ