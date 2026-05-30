◇女子ゴルフツアーリゾートトラスト・レディース第2日（2026年5月29日福島県グランディ那須白河GC＝6500ヤード、パー72）阿部と中村がホールインワンを達成した。阿部は実測129ヤードの8番パー3で、7Iで放り込んだ。22年のこの大会以来4年ぶり2度目のエースに「アゲンストなので奥に乗ればいいと思ったショットが入った。またリゾートトラストだなと思った」。実測117ヤードの2番パー3で、52度のウエッジでカップイ