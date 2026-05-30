◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム２―４巨人（２９日・エスコンフィールド）井上は力を振り絞った。３―２の５回１死一、二塁。奈良間を１２９キロのスライダーで二ゴロ併殺に仕留めると、左拳を握りしめ気持ちのままにほえた。「狙い通りだった。ゲッツーが取れて良かった」。５回８６球、２失点で今季４勝目。ベンチに戻ると、緊張の糸をほどくように表情を緩めた。フルパワーで立ち向かった。初回から２点の援護