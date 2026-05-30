ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳの中務裕太（３３）とＢＡＬＬＩＳＴＩＫＢＯＹＺの奥田力也（２６）が２９日、都内で行われた、生成ＡＩでダンス上達を支援する新アプリ「ＡＩＤＡＮＣＥＬＡＢＳｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＳｏｆｔＢａｎｋ」のローンチ記念イベントでトークセッションを実施。中務が奥田との衝撃的な出会いを明かした。初対面はＬＤＨが運営するダンススクール、ＥＸＰＧ大阪校に奥田が入学した時。中務は「ク