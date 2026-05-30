俳優の綾瀬はるか（４１）とお笑いコンビ・千鳥の大悟（４６）が２９日、都内でＷ主演を務めた映画「箱の中の羊」の初日舞台あいさつを、共演の耼木里夢（１０）、是枝裕和監督（６３）と行った。客席横から入場すると、カンヌ国際映画祭と同じく大悟が綾瀬をエスコートして壇上に。綾瀬が「紳士的に毎回ピョコッと手を出していただいて、偉いなと思いました」と褒められて大悟は苦笑い。「緊張で手がビシャビシャってい