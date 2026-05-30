「日本ハム２−４巨人」（２９日、エスコンフィールド）巨人・橋上秀樹監督代は歩み寄る新庄剛志監督と言葉を交わし、すぐに笑い合った。メンバー表交換時のわずか数秒間。「昔から付き合いがある。感動の抱擁にはなりませんでしたけど、されるのかなって心配しました」。敵将同士の共通点。野村克也氏の門下生対決で先勝した。丁寧に得点を奪いにいった。同点の五回には中前打を放った吉川が二盗を決めて、ダルベックの決勝