「楽天２−７ヤクルト」（２９日、楽天モバイル最強パーク）思い出深い場所で大きな１勝をつかんだ。１分けを挟み連敗を３で止め、池山ヤクルトが交流戦初勝利を収めた。池山隆寛監督は「（交流戦で）ようやく勝ちがついて、良かったです」と笑みを広げた。采配がはまった。今季初昇格のドラフト１位・松下歩叶（法大）を「６番・三塁」で即先発起用。二回にプロ初安打となる左線二塁打を放つなどマルチ安打と躍動した新人は