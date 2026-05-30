「日本ハム２−４巨人」（２９日、エスコンフィールド）巨人・松本剛外野手が古巣へ恩返しの一打を放った。１点リードの六回２死三塁で打席が巡ると、右前にはじき返して両手を何度もたたいた。控えめに握った拳。昨季まで戦ったエスコンフィールドに今季は敵として立つが、変わらない景色もあった。「チームが変わっても僕のユニホーム、タオルを持ってくれている人がたくさんいたのですごくうれしい。打って、活躍して恩返