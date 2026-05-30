「日本ハム２−４巨人」（２９日、エスコンフィールド）猛虎をスイープした勢いを本拠地で止められた。日本ハムは交流戦初黒星で連勝は３でストップし、再び借金１。新庄剛志監督は「今日は選手たちに早く寝てもらって、明日に備えてもらいます」とコメントを残して引き揚げた。先発の達孝太がまた踏ん張れなかった。初回に２点を先制され、味方が同点とした直後の五回にはダルベックの適時二塁打で勝ち越し点を献上。六回は