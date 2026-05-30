「西武１３−４ＤｅＮＡ」（２９日、ベルーナドーム）ＤｅＮＡは西武打線にのみ込まれ、１６安打１３失点で大敗。相川亮二監督は「完敗っていうところです。明日やり返せるように準備します」と口を真一文字に結んだ。同点とした直後の三回に４点の勝ち越しを献上。打ち込まれただけでなく、守備での課題も露呈した。１点ビハインドの１死三塁、長谷川の遊ゴロで三走・桑原が飛び出し、三本間の挟殺プレーとなったが、もたつ