元乃木坂４６の俳優・山下美月（２６）が２９日、都内で行われた舞台「成瀬は天下を取りにいく」（７月４日〜１２日、東京・サンシャイン劇場）の記者会見に出席した。約８年ぶりの舞台出演で、単独主演は初となる山下。「本当に久々に舞台に立たせていただくので、ゼロからのスタートだと思って、この舞台に挑みたいと思っています」とし、「確実に言えるのは、１０代で舞台に立たせていただいていた時よりも絶対にお芝居のこ