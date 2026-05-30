「ロッテ０−１阪神」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）チームを救う、大きな１勝だ。阪神の高橋遥人投手（３０）がロッテ打線を８回２安打無失点に封じて、自己最多の６勝目を挙げた。チームの交流戦初勝利を呼び込み、連敗も３でストップ。高橋自身もプロ９年目で交流戦初白星となり、ヒーローインタビューでは幕張の虎党へ感謝を伝えた。以下、高橋との一問一答。◇◇−６勝目。１点差の接戦だった。「緊張