サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（６月１１日開幕）へ向け、千葉市内で合宿中の日本代表が２９日、冒頭１５分を報道陣に公開した。この日からＭＦ久保建英（２４）＝レアル・ソシエダード＝ら１０人が合流し、壮行試合のアイスランド戦（３１日、ＭＵＦＧ国立）に出場するメンバー２６人がそろった。「８」を継承した久保、Ｗ杯で初めて「１０」を付けるＭＦ堂安律（２７）＝フランクフルト＝らが取材に応じ、背番号への思いと意