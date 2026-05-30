石原環境大臣が5月31日に開かれる新潟水俣病の式典への欠席を表明しました。 4月に行われた県と新潟水俣病の患者団体などの協議。ここで患者団体などが要望していたのは… 【酢山省三さん】 「熊本に行ってなんで新潟に来ないのか、そういうダブルスタンダードがある。新潟にああだこうだ言って来ないというのは、それは許されない」 公式確認から61年を迎える5月31日に予定されている式典への環境大臣の出席です。しか