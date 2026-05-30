タレントで女優のYOU（61）が27日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。年齢を重ねて性格が穏やかになったことを明かしつつ、若き日の衝撃的なエピソードを振り返った。トークテーマは「年を重ねて今が一番楽しい女」。出演者たちが年相応の楽しみ方を披露した。話題を振られたYOUは「穏やかにはなりましたね」と自身の変化を切り出した。これに、MCの上田晋也から「前はトゲトゲしてまし