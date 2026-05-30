サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（６月１１日開幕）へ向け、千葉市内で合宿中の日本代表が２９日、冒頭１５分を報道陣に公開。練習前に、“ＳＡＭＵＲＡＩＢＬＵＥ”サッカー日本代表と、漫画家・尾田栄一郎さんが描く人気作「ＯＮＥＰＩＥＣＥ」とのコラボを記念し、「青の麦わら帽子」が森保一監督や選手らに贈呈された。同作は“最も多く発行された単一作者によるコミックシリーズ”としてギネス世界記録に認定されて