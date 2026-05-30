◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム２―４巨人（２９日・エスコンフィールド）初回からエンジン全開で熱く戦った。盛り上がるベンチで巨人・橋上監督代行は選手と一緒に大声を出して喜んだ。丸がチーム２９試合ぶりの３番打者の打点となる左前適時打を放つと、５番・ＤＨの大城も右前適時打。「泉口の選球（四球）が大きかった。尚輝（吉川）も（安打で）つないでくれた」と１、２番も含めて２得点をたたえた。これで５