◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム２―４巨人（２９日・エスコンフィールド）巨人・松本剛外野手（３２）が古巣へ恩返しの一打を放った。敵地・日本ハム戦に「９番・左翼」で出場。１点リードの６回２死三塁。昨年まで同僚だった達から自身４戦ぶりとなる右前適時打を放った。松本剛に救われた後輩がいる。この日先発した井上だ。左肘のリハビリ中だった昨年１２月。苦しい毎日に、少し自暴自棄になっていた。その時