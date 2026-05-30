◇交流戦広島0─2ソフトバンク（2026年5月29日みずほペイペイ）広島・菊池がチーム唯一の安打を放った。4回1死からソフトバンク・大関のフォークを左翼線二塁打。「やることは変わらない。打ちにいかないといけないので」冷静に振り返った36歳は、守備でも魅せた。7回1死二塁から、周東が放った二遊間のゴロをスライディングしながら捕球。素早く一塁へ送球してアウトにするなど、攻守両面で役割を遂行した。