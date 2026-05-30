◇交流戦広島0─2ソフトバンク（2026年5月29日みずほペイペイ）広島は29日、ソフトバンク戦で1安打零敗を喫した。小園海斗内野手（25）を4試合ぶり、この日に出場選手登録されたサンドロ・ファビアン外野手（28）とともに先発起用したが、奏功しなかった。みずほペイペイでの同戦は引き分けを挟んで8連敗。チームワーストタイとなる交流戦開幕4連敗で、借金は今季最多を更新する10となり、5月の負け越しも決まった。難敵