◇ファーム・リーグ中日7─5楽天（2026年5月29日ナゴヤ）左脚肉離れで2軍調整中の中日・サノーがファーム・リーグの楽天戦（ナゴヤ）で実戦復帰し順調な回復ぶりをアピールした。「4番・DH」でスタメン出場。2回先頭で、大内から左翼席へソロを放つなど2打数1安打1打点だった。サノーは4月14日の広島戦の初回2死二、三塁で、右翼フェンス直撃2点打を放ち、走塁死した際に負傷していた。