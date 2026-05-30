◇交流戦広島0─2ソフトバンク（2026年5月29日みずほペイペイ）昇格即登板した広島・辻が8回の1イニングを無失点に封じた。先頭の栗原を一ゴロ、柳田には四球も山川をチェンジアップで遊ゴロ併殺に仕留めた。「とにかくゼロで（ベンチに）帰ってきたい気持ちが一番だった。（山川の打席は）甘い球がいったら打たれるので、あの低さでも満足していない。勝負できる技術を（身に）付けないといけない」1回無失点だった8