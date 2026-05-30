◇交流戦広島0─2ソフトバンク（2026年5月29日みずほペイペイ）広島・玉村は今季自身最長7回を2失点も今季初黒星を喫した。2回に登板4試合連続となる先制点を許すと3回には正木にソロを被弾。4回以降は粘ったが味方打線が1安打に封じられた。「（本塁打は）投げミス。甘くいって打たれた。もっと良い投球ができる。（内容を）高めていきたい」チームはみずほペイペイでのソフトバンク戦は21年6月9日の黒星から8連敗。交