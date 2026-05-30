◇交流戦オリックス1─5中日（2026年5月29日京セラドーム）オリックスが連夜の手痛い逆転負けを喫した。同点の7回に3番手・寺西が2死満塁を背負い、細川に左前へ決勝の2点適時打を献上。7試合連続無失点を誇っていた2年目右腕が、天を仰いだ。「後ろ（救援）の方をやっていると、勝ちか負けか直接関わるところでのリリーフになってくる。切り替えてやってもらいます」岸田監督は本格的な中継ぎへの配置転換後、初黒星