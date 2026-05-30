直木賞作家・千早茜による文春文庫『男ともだち』が実写映画化されることが決定した。 【画像】千早茜による『男ともだち』が映画化 本作は2014年に刊行され、直木賞候補にもなった小説。著者にとって初の映像化作品となる。映画の詳細は近日解禁の続報を待つこととなる。 物語は、29歳のイラストレーター・神名葵を主人公に展開する。関係の冷めた恋人と同棲しながら、身勝手な愛人との逢瀬を重ねる神名は、