トレンディ俳優として一世風靡するも“不倫は文化”発言や、「沖縄ゴルフ＆飲み歩きでコロナ感染」と報じられ大炎上するなど「天国と地獄」を味わってきた石田純一さん。自宅を売却しほぼ無収入状態で70代を迎えて以降、焼肉店を営みながら、現在は再びテレビ出演も増やしている。波乱万丈ではあるものの、生き馬の目を抜く芸能界で50年も生き残れたのはなぜか。レギュラー番組で共演歴のある気象キャスターが、石田さんの「人に好