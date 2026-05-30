今季、100回の節目を迎えた関東大学サッカーリーグは、１〜３部までの36チームが参戦して開催中だ。今シーズンふたたび２部に復帰した立教大は、勝野洸平新監督を招請し優勝と１部返り咲きを狙う。複数のＪリーグクラブでコーチなどを経験した36歳の若き指導者の下、かつての名門が輝きを取り戻せるか。渡辺正と横山謙三は揃って日本代表監督を務め、現役時代は鈴木良三とともに東京、メキシコ両五輪に出場。鈴木保は日本女子