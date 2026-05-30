欧米に比べて収益性が低いという日本企業の課題に改善はみられるが、その結果として株主への還元ばかりが重視されるようになった。賃上げが進まず、投資も伸びない、株の配当ばかり増える、というのでは、国民は恩恵を感じることができない。経営者も投資家も変革を進める必要がある。経済産業省が企業指針を策定したのは２０１４年である。バブル経済の崩壊後、２０年間にもわたって低収益に甘んじてきたという認識が出発点