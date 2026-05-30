高齢化によって医療費は増え続け、公費の支出も嵩（かさ）んでいる。患者の自己負担を一定程度増やす改革はやむを得まい。市販薬と成分や効果が似ていて、処方箋が必要となる「ＯＴＣ類似薬」について、追加の自己負担を求めることを柱とした改正健康保険法などの関連法が成立した。ＯＴＣ類似薬には約７０００品目がある。関連法の成立を踏まえ、政府はこのうち約１１００品目を対象として、来年３月から患者の自己負担額を