ＮＥＷＳの増田貴久（３９）が２９日、都内で、自身初のファッションブランド「ＹｅｌｌｏｗｂｙＴＡＫＡＨＩＳＡＭＡＳＵＤＡ」のお披露目発表会を行った。グループのツアー衣装を１０年以上手がけるなど、ファッションへのこだわりは非常に強い増田。念願のブランド立ち上げに「頭の中のものが形になっていくのは、スペシャルな体験。夢がかないました」と喜びを爆発させた。同ブランドはファッション通販「ＺＯＺＯ