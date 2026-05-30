西A組2位で全体5〜8位を決めるプレーオフラウンドに進んだJ2新潟は、30日にホームで鹿児島戦に臨む。29日は新潟・聖籠町のアルビレッジでセットプレーなどを確認した。2戦連続で途中出場から得点に絡み、ゲームチェンジャーぶりが目立つMF島村拓弥（27）が、三たびゴールを演出してホーム8連勝を引き寄せる。連勝した直近2試合はいずれも2―1。2得点目が勝ちきるポイントとなっているが、いずれも演出したのが後半から途中出場