バレーボール男子日本代表の高橋藍（２４）がポーランドリーグの強豪、ルブリンと契約し、２０２６−２７シーズンから同チームでプレーすることが２９日、マネジメント会社から発表された。過去にはイタリア１部リーグでプレーし、２４−２５シーズンからは日本のＳＶリーグ・サントリーに２季所属。日本代表としても主力として活躍している。２年間のＳＶリーグでのプレーを糧に、再び海外で飛躍を誓う。高橋はマネジメント会