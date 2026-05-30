巨人が２９日の日本ハム戦（エスコン）に４―２で勝利。橋上秀樹監督代行（６０）は２７日のソフトバンク戦以来２試合ぶりとなる２勝目を挙げた。投打で執念を見せつけた。先発・井上は強力な日本ハム打線相手に５回２失点とゲームメーク。打っては初回に３番・丸＆５番・大城のベテランコンビがそろって適時打を放ち２点を先制すると、２―２の５回には主砲・ダルベックの一打で勝ち越しに成功。６回には松本が古巣相手の恩返