阪神は２９日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）に１―０で勝利し、連敗は３でストップ。先発・高橋遥人投手（３０）が８回１０６球を投じ、２安打無失点の熱投で今季無傷の６勝目をゲットした。初回の先頭・小川に初球をぶつけたが、テンポ良く後続を断つと勢いに乗った。２回以降は散発の２安打に抑える快投。８回には一死から連続四球で走者を背負ったが、ポランコを右飛、さらには小川を二ゴロに仕留めて無失点で切り抜けた。「残って