ロッキーズ戦で今季5勝目米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦で5勝目を挙げた。規定投球回数には達していないが、防御率は驚異の0.82。シーズンの3分の1を終えても絶好調を維持しているが、米識者は「別にそんなに凄くない」と難癖をつけている。米専門局「MLBネットワーク」の番組「MLBナウ」に出演したのは、米名物スポーツキャスターのロブ・パーカー氏だ。「オオタニの防御率